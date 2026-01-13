Empalme, Sonora.- En reconocimiento al trabajo diario que realizan para protección de la comunidad, arriesgando muchas veces su vida para salvaguardar la de otros, el alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, anunció que se otorgará aumento salarial a los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

El primer edil empalmense no precisó el monto del ajuste al salario que se dará a los guardianes del orden público, pero dijo que en próximas fechas se va a llevar a cabo una sesión de Cabildo para discutir el tema.

Manifestó que si bien las finanzas del municipio no se encuentran en su mejor momento, es justo y necesario reconocer el trabajo del personal policial con un aumento en su salario, para lo cual se hará un esfuerzo, que incluye una serie de prestaciones.

Asimismo, dio a conocer la entrega de ascensos, luego de la correspondiente convocatoria por parte de la Junta de Honor, Selección y Promoción, resultando ascendidos un total de ocho elementos, entre oficial primero, oficial segundo y oficial tercero, entre los que se cuenta un femenino.

Policías municipales recibirán aumento salarial en Empalme; alcalde analiza propuesta

Fuente: Tribuna del Yaqui