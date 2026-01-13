Ratifica Congreso de Sonora a Alejandro Verdugo como nuevo alcalde de Puerto Peñasco

Hermosillo, Sonora.- El Congreso del Estado ratificó la decisión del Cabildo de Puerto Peñasco de nombrar como presidente municipal a Alejandro Verdugo, tras la renuncia presentada por Óscar Eduardo Castro Castro, quien pidió retirarse de su puesto por cuestiones de salud.

En la reunión de la diputación permanente, su integrante Raúl González De la Vega sometió a consideración el acta del Cabildo, en la que se resolvió la aprobación de la renuncia de Óscar Eduardo Castro Castro y se nombró como alcalde de Puerto Peñasco al regidor Alejandro Verdugo. El congreso ratificó el acuerdo tomado por los integrantes del Cabildo de Puerto Peñasco, por lo que un representante del Congreso de Sonora deberá acudir a la toma de protesta.

"Sometemos a la consideración de la diputación permanente la presente iniciativa para el punto de acuerdo, la diputación permanente del Congreso del Estado, atendiendo a que el Ayuntamiento de Puerto Peñasco calificó como justificada la causa resuelta y el Congreso aprueba la causa de la renuncia presentada por Óscar Eduardo Castro Castro", describió el diputado Raúl González de la Vega. A la toma de protesta, se designó al diputado del distrito 2 con sede en Puerto Peñasco, Rubén Refugio González Aguayo.

uD83DuDD14En los primeros minutos de este martes, la Diputación Permanente aprobó la solicitud de separación del cargo presentada por Óscar Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco, y ratificó el nombramiento de Luis Alejandro Verdugo Ángulo como nuevo presidente municipal. pic.twitter.com/4RgU3USy77 — Congreso Local Son (@CongresoSon) January 13, 2026

En un video publicado en sus redes sociales, el exalcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro, anunció que presentó su renuncia ante el Cabildo, por cuestiones de salud, que le impedían ejercer plenamente todas sus labores del puesto.

La sesión del Cabildo para aprobar la solicitud del exalcalde se programó para la tarde del 12 de enero y ahí mismo se determinó nombrar como alcalde al exregidor Alejandro Verdugo.

#PuertoPeñasco uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFE5

El alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro, se separó del cargo por salud. El anuncio ocurre tras darse a conocer la revocación de su visa por parte del gobierno de EE. UU.#Periodistas pic.twitter.com/OWwCKkmF7D — Periodistas Oaxaca (@PeriodistasOax) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui