Se forma socavón en pleno Centro de Ciudad Obregón; acordonan el área para evitar accidentes

Ciudad Obregón, Sonora.- La infraestructura vial de la colonia Centro en Ciudad Obregón presentó una nueva afectación con la aparición de un socavón en la carpeta asfáltica. El incidente se localiza sobre la calle 5 de Febrero, entre Guerrero e Hidalgo, una de las arterias con mayor actividad comercial y tránsito vehicular de la localidad. De acuerdo con las primeras inspecciones, el hundimiento mide medio metro de ancho por 2 metros de longitud.

En el sitio se observa un desprendimiento progresivo del asfalto en los bordes, así como la presencia de agua de drenaje en el interior del hoyo, el cual carece de relleno sólido, lo que sugiere una erosión interna del subsuelo. Ante esta situación, personal de Servicios Públicos procedió a la señalización y acordonamiento del área para prevenir posibles accidentes. La recurrencia de estos fallos en el sector ha generado reacciones entre la comunidad.

Un comerciante de la zona, enfatizó la necesidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto los antes posible. Según su testimonio, la preocupación principal no es solo la afectación a los espacios de estacionamiento y la logística comercial, sino la seguridad de los transeúntes, especialmente de los adultos mayores que circulan diariamente por el lugar. Cabe destacar que existen antecedentes de fallas similares en el área.

hace aproximadamente 2 años, a escasos metros del punto actual, se realizó una reparación por un hecho similar. Al respecto, Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme, ofreció una explicación sobre el origen del problema. El alcalde indicó que estos colapsos son consecuencia directa del vencimiento de la vida útil de la antigua red de drenaje de la ciudad. Reconoció que estas reparaciones implican obras hidráulicas complejas.

El hundimiento fue provocado por una presunta fuga de agua

Asimismo, aclaró que generalmente estos problemas surgen de imprevisto y fuera de la programación habitual del Ayuntamiento, asegurando que la administración buscará los mecanismos necesarios para subsanar el daño a la brevedad posible. Por el momento, se recomienda a la ciudadanía transitar con precaución por dicho sector mientras se definen los trabajos de rehabilitación.

