Vecinos bloquean carretera sur en Hermosillo; exigen regularización de sus terrenos

Hermosillo, Sonora.- Este martes 13 de enero de 2026, residentes de la zona conocida como Mirador del Sur bloquearon el acceso y la salida sur de Hermosillo, exigiendo la regularización de sus terrenos.

Durante el incidente, se registraron largas filas de vehículos y camiones, generando complicaciones para quienes transitaban por la Carretera Federal México 15. Tras negociaciones con representantes del gobierno, se acordó la instalación de una mesa de diálogo, lo que permitió liberar rápidamente la vía hacia Guaymas.

Este bloqueo se suma a otras protestas de la comunidad, quienes han interrumpido previamente bulevares importantes, como Lázaro Cárdenas, para manifestar su descontento ante la aparición de invasiones y otras problemáticas locales.

La interrupción del tránsito afectó la circulación en ambos sentidos, causando retrasos y molestias a los automovilistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui