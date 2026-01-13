Visión municipalista del gobernador Alfonso Durazo prioriza el bienestar social: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- La senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro celebró el anuncio del gobernador Alfonso Durazo Montaño sobre la inversión de cuatro mil millones de pesos destinados a la realización de 502 obras públicas municipales en 2026, lo que representa 45 por ciento más recursos que en 2025, y destacó que esta decisión refleja la visión municipalista de su gobierno.

"Se trata de una inversión que será destinada a las zonas con mayor rezago del estado, demostrando que hoy la distribución de los recursos públicos prioriza el bienestar y la justicia social", afirmó la legisladora. La senadora sonorense recordó que ha recorrido los 72 municipios de Sonora tanto en su labor como legisladora federal como en su desempeño como servidora pública del Gobierno del Estado, lo que le ha permitido conocer de primera mano que cada municipio tiene características y necesidades particulares en materia de infraestructura y acceso a servicios públicos como agua potable, salud, educación, seguridad, carreteras y caminos.

"Sonora es la segunda entidad más grande del país, con dimensiones territoriales que en ocasiones implican traslados de varias horas entre un punto y otro. Por ello, es fundamental que los municipios cuenten con infraestructura y servicios públicos que faciliten el desarrollo de la vida cotidiana en cada rincón del estado", expresó.

Finalmente, Valles Sampedro señaló que la perspectiva de prosperidad compartida de la Cuarta Transformación busca garantizar infraestructura y servicios públicos bajo criterios de accesibilidad, disponibilidad, calidad e igualdad en todas las regiones del país, tanto urbanas como rurales. Asimismo, destacó los proyectos estratégicos en los estados del sur, los planes de justicia para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como el programa de polos de desarrollo para el bienestar social, finalizó.

¡La Cuarta Transformación es municipalista!



Un gusto volver a Nogales para participar en el “Encuentro Municipal por el Desarrollo”; junto a nuestro anfitrión el alcalde @JGimNogales, el alcalde de Cajeme @JavierLamarque_, así como el presidente del Consejo Estatal de… pic.twitter.com/I04dN4qDHe — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui