Anuncian avances en acueducto 'El Etchoropo'; llevará agua a las comunidades del sur de Huatabampo

Huatabampo, Sonora.- El Ayuntamiento de Huatabampo anunció los avances en la primera etapa de la construcción del acueducto 'El Etchoropo', una obra que resultará crucial para poder solucionar el problema de desabasto de agua en las comunidades rurales del sur de la 'Tierra de Generales'.

De acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el municipio de Huatabampo hay más de mil 770 viviendas sin acceso al servicio del agua potable, lo cual significa alrededor de un ocho por ciento de la población.

Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo, explicó que el proyecto del acueducto 'El Etchoropo' contempla, como parte de su infraestructura, la habilitación del pozo 'Los Viejos' con una profundidad de 80 metros y la instalación de un motor de 220 HP, así como un transformador de 225 kVA, para lograr la conducción del agua a través de 15 kilómetros de tubería de ocho pulgadas, lo que permitirá mejorar de manera significativa el suministro de agua potable en diversas localidades.

En una primera etapa, se instalarán dos tanques elevados, uno con capacidad de 100 mil litros en Etchoropo y otro de 60 mil litros en la comunidad de La Escalera, beneficiando directamente a las comunidades de La Escalera, Loma del Etchoropo, Loma de Moroncarit y Etchoropo", afirmó el munícipe.

Vázquez Valencia señaló que llevar agua a las comunidades es una prioridad para su administración municipal, al tratarse de un derecho básico y una necesidad fundamental para el desarrollo y bienestar de las familias huatabampenses. Asimismo, el alcalde destacó que esta obra marcará un antes y un después en la vida de las comunidades rurales del municipio.

Con el acueducto 'El Etchoropo' estamos dando un paso histórico para nuestras comunidades. Hoy podemos decir que tendrán agua a todas horas; ya no será agua rodada, sino agua entubada, llevando bienestar, salud y mejores condiciones de vida para las familias", puntualizó el alcalde.

Fuente: Tribuna del Yaqui