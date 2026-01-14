Bienestar Sonora priorizará entrega de vivienda en 2026: Fernando Rojo de la Vega en Mesa Cancún

Ciudad Obregón, Sonora.- La prioridad del Gobierno del Estado hasta concluir su administración, es combatir el rezago de vivienda que se tiene en Sonora y el desarrollo de las familias, aseguró el secretario del Bienestar en Sonora Fernando Rojo de la Vega Molina.

El titular de la Secretaría del Bienestar en Sonora, en charla con los integrantes de la Mesa Cancún, señaló que se trabaja de manera coordinada con instituciones federales, como el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, para evaluar a las familias que serán acreedoras de una de las más de 35 mil viviendas sociales que se desarrollan.

Fernando Rojo de la Vega Molina señaló que en este año la prioridad del Gobierno de Sonora es terminar con la primera etapa de desarrollo de vivienda para comenzar con la entrega a las familias beneficiadas.

"Independientemente de la opinión que se pueda tener personal de los programas sociales, creo que, para bien o para mal, pueden estar seguros que fueron entregados a las personas que los requerían, pero también mencionar que, en la secretaría, muchas gente piensa que únicamente se dedica a los programas sociales, pero tenemos la mayor infraestructura", explicó Rojo de la Vega Molina

Señaló que, con el padrón de beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar en Sonora, toma referencia de las familias que podrían ser beneficiadas con una vivienda a costo preferente.

En plática con los integrantes de la Mesa Cancún, Fernando Rojo de la Vega dijo que para este 2026 se ampliará el número de beneficiarios de los programas sociales, debido a que se ejercerán más de 280 millones de pesos para entrega de apoyos directos a las familias que más los requieren.

2300 millones de pesos, ejercerá la Secretaría del Bienestar, que se enfocará en este 2026 al desarrollo de infraestructura, educación, salud en programas estratégicos y en conjunto con otras dependencias estatales para beneficio de las familias y su desarrollo,

143 millones de pesos se ejercerán este 2026 para el desarrollo de obra en beneficio de las familias.

