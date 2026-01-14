CLIMA en Sonora HOY miércoles 14 de enero: Advierten FRÍO en la mañana y CALOR en la tarde

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para hoy miércoles 14 de enero de 2026 estará marcado por contrastes térmicos a lo largo del día. Aunque no se esperan lluvias en la entidad, las temperaturas frías de la mañana y el aumento del calor por la tarde hacen recomendable que la población tome precauciones, especialmente en zonas serranas y del norte del estado, donde el ambiente será más frío al amanecer y el viento tendrá rachas relevantes. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, durante la mañana se prevé cielo despejado a parcialmente nublado en gran parte del territorio sonorense. El ambiente será fresco a templado en regiones del centro y sur, mientras que en zonas serranas y del norte del estado se presentará un clima frío a muy frío, con temperaturas cercanas o incluso por debajo de los cero° en municipios como Nogales, Agua Prieta y Nacozari de García.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

En ciudades del noroeste como San Luis Río Colorado y Sonoyta, las mínimas oscilarán entre los 9 y 12°C, con cielo mayormente despejado. Conforme avance el día, las temperaturas comenzarán a incrementarse. Para el mediodía y primeras horas de la tarde, el ambiente será cálido en gran parte de Sonora, con máximas que rondarán entre los 26 y 29°C en municipios del centro y sur del estado.

Hermosillo alcanzará valores cercanos a los 29°C, mientras que en Ciudad Obregón, Guaymas y Huatabampo se prevén temperaturas similares, con cielos despejados y condiciones estables. En zonas serranas, el ambiente será templado, sin llegar a los valores extremos registrados en el litoral y el valle del Yaqui. Durante la tarde y hacia el anochecer, el calor comenzará a disminuir de forma gradual.

El cielo se mantendrá mayormente despejado y el ambiente se tornará más fresco, especialmente en el norte y noreste del estado. El viento será de componente norte, con velocidades promedio de 10 a 20 kilómetros por hora, aunque se esperan rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas de Sonora, lo que podría generar tolvaneras aisladas o sensación térmica más baja en áreas abiertas.

#Pronóstico para el noroeste y norte de #México en las próximas tres horas. pic.twitter.com/fg2qErEJQd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 14, 2026

Aunque un nuevo frente frío número 28 afectará principalmente a otras regiones del país, su masa de aire polar contribuirá a reforzar las condiciones frías durante la noche y madrugada en el estado. Por ello, se recomienda extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, sobre todo en comunidades serranas y del norte de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)