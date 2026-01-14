Conagua y Durazo ya trabajan para garantizar el agua en Hermosillo, confirma Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 14 de enero de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre las próximas estrategias del Gobierno Federal para atender la escasez de agua en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles en el Salón de la Tesorería, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que ese tema, clave en la agenda del Gobierno Federal, ya está siendo trabajado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Apuntó que ellos tomarán una decisión sobre el tema de las presas en la entidad o bien, buscarán nuevas acciones para garantizar este recurso en la capital sonorense.

El tema del agua para Hermosillo lo trabaja Conagua con el Gobernador Durazo, para que se tome una decisión sobre el tema de las presas y si no algunas otras acciones que tengan que desarrollar para garantizar el agua para Hermosillo, entonces se está trabajando en ello", dijo la primera presidenta.

Otros proyectos que el Gobierno Federal desarrolla en Sonora

Previo a esta respuesta, la presidenta Sheinbaum Pardo recordó que actualmente se desarrollan varios proyectos en Sonora: "En Sonora tenemos varias obras. Obviamente el Puerto de Guaymas; la carretera Guaymas-Chihuahua, que este año va a iniciar un mayor avance, y algunas otras obras importantes. Está el Programa de Vivienda, programas de Salud y obviamente cumplir con el programa de Justicia para Cananea que planteamos".

Sin embargo, uno de los temas clave este 2026 tiene que ver con la solución a la crisis hídrica que vive el estado, particularmente la ciudad de Hermosillo. La mandataria mexicana apuntó que esta problemática ya está siendo trabajada por las autoridades correspondientes. Si bien no dijo cuándo se presentarán conclusiones sobre el plan de trabajo, no se descarta que próximamente el gobernador estatal presente actualizaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui