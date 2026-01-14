Durazo Montaño realiza recorrido de supervisión por La Sauceda; Museo La Burbuja abrirá sus puertas

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño realizó un recorrido de supervisión por el Bosque Urbano La Sauceda, donde constató el progreso de los trabajos y verificó las áreas que serán intervenidas en esta etapa, entre ellas la alberca de lanchitas choconas, la trotapista y la rehabilitación del Museo La Burbuja, espacios clave para fortalecer el carácter recreativo, educativo y comunitario del bosque urbano.

Durazo Montaño destacó que La Sauceda avanza como un símbolo de identidad de Hermosillo, al transformarse en un espacio verde renovado que promueve la convivencia familiar, el sano esparcimiento y el contacto con la naturaleza.

Para esta segunda etapa, el mandatario estatal informó que se destina una inversión de 200 millones de pesos, con la intervención de 10 hectáreas que contemplan paisajismo en andadores, área de juegos en la zona norte, espacio de meditación, cafetería, laboratorio de educación ambiental, baños, edificio de acceso poniente, edificio oriente, zona arcade, oficinas administrativas, anfiteatro, skate park, diversas áreas de patinaje recreativo, estacionamiento de la burbuja, sistema fotovoltaico y la rehabilitación del Museo La Burbuja.

Vamos a convertir a La Sauceda en un orgullo de las y los hermosillenses, en un espacio natural para el esparcimiento social y familiar gratuito, y en un punto de atracción incluso para quienes visiten la ciudad", expresó el gobernador.

En lo referente al Museo La Burbuja, se detalló que cuenta con una inversión de 9.5 millones de pesos y presenta un avance del 11 por ciento. Actualmente se realizan trabajos de limpieza, retiro de mobiliario en áreas interiores, demolición de muros internos y adecuaciones en las instalaciones hidrosanitarias.

La rehabilitación de la alberca para lanchitas choconas, con una inversión de 6.5 millones de pesos, registra un avance del 85 por ciento. Esta obra incorpora nueva infraestructura hidráulica para la recirculación del agua, además de sistemas de nebulización y aspersores que mejorarán la experiencia recreativa. También se instalan estructuras de sombra laterales y un semidomo, así como andadores de concreto, barandales y pasamanos para mayor seguridad y confort.

Por su parte, la trotapista, que cuenta con una inversión de 9.9 millones de pesos, alcanza un avance del 93 por ciento. En este espacio se concluye la colocación de la superficie de tartán, se fortalecen las condiciones para la práctica deportiva y se construye una cuneta para el desagüe pluvial, lo que permitirá una mayor durabilidad y funcionalidad de la pista.

