Grados en Hermosillo: Así será el clima en la capital de Sonora HOY miércoles 14 de enero

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para hoy miércoles 14 de enero de 2026 se mantendrá estable, con cielos despejados y un contraste marcado entre las temperaturas frescas de la mañana y el ambiente cálido que se sentirá durante la tarde. Aunque no se prevén lluvias ni condiciones adversas, es importante que la población tome precauciones ante los cambios térmicos a lo largo del día. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la jornada iniciará con un ambiente frío a fresco. Durante las primeras horas de la mañana, entre las 5:00 y las 8:00, se esperan temperaturas cercanas a los 12°C, con cielo despejado y una sensación térmica similar. El viento soplará desde el noreste con intensidad floja a moderada, registrando rachas de entre ocho y 20 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

En tanto, el índice de rayos ultravioleta (UV) permanecerá en niveles bajos. Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir de forma gradual. Para alrededor de las 11:00 horas, Hermosillo alcanzará temperaturas aproximadas de 22°C, aunque la sensación térmica podría sentirse más elevada, rondando los 24 grados. El cielo se mantendrá soleado y el viento continuará predominando del noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 26 kilómetros por hora.

En este lapso, el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar si se permanece al aire libre. Durante la tarde se registrarán las temperaturas más altas del día. Hacia las 14:00 horas, el ambiente será cálido, con valores cercanos a los 28°C y sensación térmica ligeramente menor, alrededor de los 27 grados. El viento cambiará a componente norte, con intensidad moderada.

Estas condiciones se mantendrán hasta aproximadamente las 17:00 horas, cuando el cielo seguirá despejado y el calor comenzará a disminuir de forma paulatina. Al caer la noche, el clima será más agradable. Para las 20:00 horas, se espera una temperatura cercana a los 21°c, con cielo despejado y viento moderado proveniente del noroeste.

#Pronóstico para el noroeste y norte de #México en las próximas tres horas. pic.twitter.com/fg2qErEJQd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 14, 2026

Finalmente, hacia las 23:00 horas, el ambiente se tornará fresco, con valores alrededor de los 18 grados y viento flojo del noreste, cerrando el día con condiciones tranquilas y sin cambios significativos en el estado del tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)