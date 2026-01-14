Hermosillo vuelve a colocarse entre las plazas con mayor suerte en la Lotería Nacional

Hermosillo, Sonora.- Los sorteos tradicionales de la Lotería Nacional muestran que Hermosillo y otras ciudades de Sonora, como Nogales, Huatabampo y Obregón, reciben con frecuencia premios mayores y secundarios.

José Ramón Becheret Barraza, gerente de la Agencia de la Lotería en Hermosillo, explicó que el año pasado Hermosillo recibió 15 premios mayores y que sumando otras localidades, Sonora superó los 30.

"Y no obstante, con esos números durante el 2025, este pasado 6 de enero cayo un premio mayor en Nogales y otro similar el 9 de enero, pero aquí en Hermosillo. Se empezó muy bien el 2026 en Sonora", afirmó.

Lotería en Hermosillo

Enfatizó que todos los recursos generados se destinan a programas de asistencia social que apoyan a quienes más lo necesitan en el país, por lo que invitó a la población a adquirirlos con billeteros de confianza, manteniendo viva la tradición de la suerte.

