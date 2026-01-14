Lamarque Cano da banderazo a obras de rehabilitación y pavimentación en Esperanza

Cajeme, Sonora.- La comisaría municipal de Esperanza fue el escenario de la puesta en marcha de una significativa obra de infraestructura, cuyo banderazo de inicio fue encabezado por el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

Se trata de los trabajos de rehabilitación y construcción de infraestructura hidrosanitaria, además de la pavimentación de la calle Álvaro Obregón entre Niños Héroes y Nuevo León, cuya inversión supera los dos millones 800 mil pesos.

En estas calles se va a llevar a cabo la rehabilitación de las líneas de drenaje sanitario y agua potable con tomas y descargas domiciliarias, guarniciones y reposición de carpeta asfáltica", explicó el alcalde Lamarque Cano.

Agregó que con los trabajos antes mencionados, se beneficiará aproximadamente a ocho mil habitantes de las colonias Esperanza, Centro, Hogar y Patrimonio, además del sector conocido como 'Fundo Legal'.

La superficie que comprende el área en la que se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación es de dos mil 522 metros cuadrados, equivalentes a 250 metros lineales.

Fuente: Tribuna del Yaqui