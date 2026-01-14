Nuevo habitante del Centro Ecológico de Sonora: Capira ya puede ser VISITADO en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Centro Ecológico de Sonora ha captado la atención de los hermosillenses con la llegada de un nuevo inquilino: un capibara macho que ya se encuentra en exhibición. Tras días de gran expectativa por parte del público, el ejemplar fue instalado oficialmente en su nuevo hogar, ubicado estratégicamente pasando el área de los felinos y justo frente a los avestruces. Este ejemplar se ha convertido rápidamente en el centro de las miradas de las familias que visitan el recinto.

La llegada de este animal fue posible gracias a una colaboración estratégica entre instituciones de conservación. "Este fue un logro a través de un intercambio que se realizó con el zoológico de Ensenada. Nosotros ofrecimos una pareja de canguros y nos llegó el ejemplar de capibara", explicó Juan Manuel Cinco, representante del centro. Este tipo de acuerdos permite que los zoológicos diversifiquen sus especies y ofrezcan nuevas experiencias educativas a sus visitantes sin afectar sus programas internos.

Sobre las características del ejemplar, el médico veterinario detalló que se trata de un ejemplar joven-adulto de aproximadamente 3 años que goza de perfecta salud. Al ser el roedor más grande del mundo, esta especie puede pesar hasta 65 kilos y medir medio metro de alto. Su esperanza de vida en cautiverio oscila entre los 8 y 12 años, por lo que se espera que acompañe a los sonorenses por mucho tiempo bajo los cuidados especializados que requiere su naturaleza herbívora.

Para garantizar su bienestar, se diseñó un espacio que simula su hábitat natural, incluyendo una charca para nadar y zonas sombreadas. El especialista aclaró que el calor de Hermosillo no es un impedimento para su estancia, pues el acceso constante al agua es vital para regular su temperatura. El proceso de adaptación será gradual para asegurar que el ejemplar no sufra estrés, especialmente durante los meses de verano, cuando las temperaturas son más elevadas en la región.

El Centro Ecológico invita a toda la comunidad a conocer a este nuevo integrante en un horario de 8:00 horas a 15:00 horas. Además de ver al capibara, los asistentes pueden aprender sobre su dieta balanceada a base de frutas y vegetales. Esta nueva atracción refuerza el compromiso del recinto con la educación ambiental y el sano esparcimiento familiar, consolidándose como uno de los puntos turísticos y educativos más importantes del estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui