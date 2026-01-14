Prevención: Salud Sonora refuerza acciones de vacunación en la población migrante de campos agrícolas

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de proteger la salud de las personas trabajadoras y de las comunidades receptoras mediante vacunación y cercos sanitarios oportunos, la Secretaría de Salud Pública (SSP) del Estado de Sonora fortalece de manera permanente las acciones de atención, prevención y vigilancia epidemiológica dirigidas a la población migrante que labora en campos agrícolas.

Como parte de estas estrategias, el pasado 10 de enero se visitó el Campo Sonora, en el municipio de Guaymas, donde se realizaron actividades preventivas para reducir el riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación en contextos de alta movilidad poblacional.

Durante la jornada se aplicaron dosis de SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), así como vacunas contra influenza y Covid-19, reforzando la protección individual y colectiva de las y los trabajadores agrícolas.

De igual manera, el 24 de diciembre, personal de salud realizó acciones de prevención de sarampión en el campo agrícola Maribel, ubicado en el municipio de Caborca. En esta intervención se brindó cobertura de vacunación contra sarampión, se completaron esquemas, se ofrecieron pláticas informativas y se entregaron cubrebocas y Vida Suero Oral.

De forma simultánea, en Hermosillo se llevaron a cabo bloqueos vacunales en el Poblado Miguel Alemán y en diferentes puntos de la ciudad, además de continuar con visitas a campos agrícolas para ofrecer vacunación contra el sarampión y completar esquemas pendientes.

La Secretaría de Salud reiteró que, debido a la temporada alta de enfermedades respiratorias, la vacunación es fundamental para proteger a la población, y subrayó que estas acciones de prevención continuarán realizándose de manera permanente en comunidades migrantes y campos agrícolas en todo el estado.

Atendimos a población migrante de Chiapas en el Campo Sonora, en #Guaymas.



Escuadrones Básicos Territoriales, junto a IMSS-Bienestar y la unidad agrícola, informamos sobre prevención de sarampión.



Se aplicaron vacunas SRP, Influenza y COVID.#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/M7ntADN1hR — Salud Sonora (@ssaludsonora) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui