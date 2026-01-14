Salud Municipal entregará medicinas a las comisarías de Navojoa y población vulnerable

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal en el Ayuntamiento de Navojoa realizó el armado de paquetes de medicinas que serán entregados a los nuevos comisarios rurales para su distribución entre las poblaciones más alejadas del municipio.

Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, informó que los paquetes de medicinas fueron armados gracias a la donación de medicamentos que recibieron el pasado mes de diciembre durante el programa de 'Medicatón'.

Precisó que se trata de 30 paquetes de medicina, los cuales concentran alrededor de 300 a 400 cajas y frascos de medicinas, principalmente analgésicos, y serán distribuidos también en instituciones que ayudan a personas en situación vulnerable, como albergues y centros de rehabilitación.

Los paquetes que vamos a distribuir contienen principalmente analgésicos, los que son para el dolor y antigripales; también para infección y sobre todo para crónicos degenerativos como diabetes e hipertensión", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui