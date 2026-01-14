Se levantan bloqueos en calle Jalisco de Ciudad Obregón; familiares de joven desaparecida advierten más protestas

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de varios días con el bloqueo de calles, por la desaparición de Nancy Jazmín Gil López en Ciudad Obregón, que inició en el cruce de Jalisco y Yaqui, que se había extendido también a la Sufragio Efectivo esquina con la misma Yaqui, dichas vialidades fueron liberadas de manera temporal este miércoles 14 de enero.

Ana Lucía, hermana de Nancy Jazmín Gil López, joven desaparecida desde el pasado día 10 del presente mes, cuando iniciaron los bloqueos, confirmó que se levantaba el cierre, aclarando que sería al menos por un par de días. "No nos vamos a ir muy fácil así nomás, este levantamiento es por el momento, por la reunión que tuvimos con autoridades del gobierno del estado y la verdad tengo mucha confianza en que de esta reunión salgan buenos resultados, tengo fe de que nos entreguen a mi hermana con vida", señaló.

Sin embargo, aclaró que, de no lograrse la celeridad y claridad en las investigaciones, volverían a tomar las calles para ejercer presión social.

Van a seguir las manifestaciones aquí en Jalisco y en la segunda calle (Sufragio Efectivo) y tenemos pensado hacer otras cosas; esto no se va a parar hasta que encontremos a mi hermana, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar", recalcó Ana Lucía.

Pide disculpas a la ciudadanía

Durante una entrevista con TRIBUNA, Ana Lucía aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje directo a los automovilistas, especialmente en relación con los cierres viales que se han registrado recientemente en varias zonas de la ciudad.

Yo los entiendo y sé cómo se sienten porque tienen un trabajo y familias y les entorpecemos cerrando la calle y el paso por aquí, pero nosotros solo pedimos ser escuchados y a la ciudadanía les pedimos disculpas por los problemas que causamos", señaló.

Pidió empatía y comprensión ante el sufrimiento e incertidumbre por la que están atravesando, especialmente los niños de Nancy Jazmín. En un contexto tan complejo, es fundamental recordar que cada día se enfrenta con una carga emocional considerable, no solo para los adultos, sino para los más jóvenes, quienes, sin comprender completamente la magnitud de la situación, aún experimentan las repercusiones del dolor y el miedo.

"Familiares creen que tapando las calles lograrán que suelten a sus parientes": Javier Lamarque

Durante cuatro días consecutivos, familiares y amigos de dos jóvenes que se encuentran en calidad de desaparecidos se dieron a la tarea de cerrar diferentes vialidades. Lo hicieron a fin de exigir a las autoridades correspondientes que les rindan un informe respecto a los avances en las investigaciones que realizan para dar con el paradero de sus consanguíneos.

Al respecto, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, comentó que los manifestantes consideran que tapando calles los delincuentes van a soltar a sus parientes, pero indicó que no es así. El alcalde destacó que se ha mantenido en contacto con las autoridades e incluso con el gobernador Alfonso Durazo para abordar el tema en cuestión.

Fuente: Tribuna del Yaqui