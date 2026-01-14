Sheinbaum confirma trabajo de Conagua y el Gobierno de Sonora para garantizar agua en Hermosillo y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición del día de hoy, conoce que la presidenta de México señaló este miércoles 14 de enero de 2026 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobernador de Sonora y el Gobierno Federal ya trabajan en las estrategias gubernamentales para atender la escasez de agua en la ciudad de Hermosillo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Hacienda en Sonora otorga descuentos en revalidación vehicular

Con el objetivo de brindar facilidades a las y los contribuyentes, la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora inició el proceso de revalidación vehicular de 2026 con incentivos por pronto pago, los cuales estarán vigentes del 1 de enero al 31 de marzo. Durante el mes de enero, se otorgará un 15 por ciento de descuento sobre el monto base de la revalidación vehicular a quienes realicen el pago en línea a través del portal oficial hacienda.sonora.gob.mx, con la posibilidad de solicitar envío a domicilio con un costo adicional. Quienes opten por realizar el pago en bancos y comercios participantes o directamente en las 27 agencias y subagencias fiscales distribuidas en todo el estado recibirán un cinco por ciento de descuento sobre el monto base de la revalidación vehicular.

Listo terreno para nuevo hospital del Issste en Hermosillo

El Gobierno del Estado ya hizo la donación del terreno que se requería para la construcción de un nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Hermosillo (Issste); aún no se anuncia la fecha de construcción de este nuevo hospital. Martí Batres explicó que la tardanza en la donación del terreno no se podía hacer debido a que el Gobierno de Sonora buscaba que el predio cumpliera con diferentes especificaciones. "Tuvimos la última reunión de la junta directiva del Issste, y ya se aceptó la donación, porque la junta directiva debe aceptar las donaciones; por eso apenas tenemos el suelo realmente con certidumbre jurídica; esa es la explicación de por qué no hay obra".

Sheinbaum confirma trabajo de Conagua y el Gobierno de Sonora para garantizar agua en Hermosillo

La presidenta de México señaló este miércoles 14 de enero de 2026 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobernador de Sonora y el Gobierno Federal ya trabajan en las estrategias gubernamentales para atender la escasez de agua en la ciudad de Hermosillo. Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles en el Salón de la Tesorería, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que ese tema, clave en la agenda del Gobierno Federal, ya está siendo trabajado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Apuntó que ellos tomarán una decisión sobre el tema de las presas en la entidad o bien buscarán nuevas acciones para garantizar este recurso en la capital sonorense.

uD83DuDDDE?? Top 3 de las noticias más relevantes en Sonora uD83DuDCCDuD83DuDD1D



Con el respaldo de Casa Ley, le presentamos los temas de mayor interés que están marcando la actualidad en nuestro estado uD83CuDF35uD83DuDCF0 https://t.co/eYsTDV2NNt #NoticiasSonora #CasaLey #Actualidad #SonoraInforma pic.twitter.com/EEP6SkPe6a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui