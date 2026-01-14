Sonora aumenta meta de vivienda a 60 mil casas con respaldo del gobernador Alfonso Durazo: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- "En la Cuarta Transformación, el acceso a una vivienda adecuada no solo es un sueño, sino un derecho efectivo de las y los trabajadores", declaró la senadora de Morena por Sonora, Lorenia Valles Sampedro.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara los avances del Programa Vivienda para el Bienestar durante su conferencia matutina de este miércoles 14 de enero de 2026, en la que destacó la formalización de la construcción de cerca de 394 mil viviendas en el país durante 2025, la legisladora reconoció el esfuerzo conjunto de Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y de los gobiernos estatales para alcanzar la meta sexenal de 1.8 millones de nuevas viviendas.

"En Sonora, gracias al compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la meta pasó de 33 mil 800 a 60 mil nuevas viviendas. En el Programa Vivienda para el Bienestar son prioridad las personas trabajadoras con ingresos menores a dos salarios mínimos, así como jóvenes, jefas de familia, personas con discapacidad y personas adultas mayores", subrayó.

Valles Sampedro contrastó esta política con las prácticas del pasado: "Los gobiernos neoliberales lucraron con el sueño de las familias de contar con una casa propia. Aunque existieron programas de vivienda social, éstos se caracterizaron por la precariedad, al ubicarse lejos de los centros urbanos y carecer de servicios públicos básicos, lo que derivó en casas abandonadas y focos de violencia social. Con la Cuarta Transformación no se construyen solo cuatro paredes y un techo, se construye un patrimonio digno".

Finalmente, la senadora recordó que la nueva política de vivienda se sustenta en la legislación aprobada por el Senado de la República, particularmente en la reforma al artículo 4° constitucional, que reconoce el derecho a una vivienda adecuada, así como en las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Infonavit, que establecen los mecanismos para garantizar este derecho, ya sea mediante la adquisición de una vivienda o a través de la modalidad de renta social.

Hoy, en @TribunaSonora, mi columna “Inversión en obras municipales, desarrollo con justicia social” ??https://t.co/pfLC0uHmLY — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui