Temperatura en Ciudad Obregón Sonora: ¿Cuál es el pronóstico del CLIMA HOY miércoles 14 de enero?

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón para hoy miércoles 14 de enero de 2026 presentará condiciones estables, con cielos despejados durante prácticamente todo el día y un aumento gradual de la temperatura conforme avancen las horas. Aunque no se esperan lluvias ni fenómenos extremos, las variaciones entre la mañana fresca y la tarde calurosa hacen recomendable tomar precauciones antes de salir de casa, especialmente en actividades al aire libre. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante las primeras horas del día el ambiente en Ciudad Obregón será fresco. Desde las 5:00 y hasta alrededor de las 8:00 de la mañana, el termómetro se mantendrá cerca de los 13°C, con cielo despejado y sensación térmica similar. En este periodo, el viento soplará desde el norte con intensidad floja a moderada, alcanzando rachas de entre 10 y 21 kilómetros por hora, y el índice UV se mantendrá en niveles bajos.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el ambiente se tornará más cálido. Hacia las 11:00 horas, se espera una temperatura de aproximadamente 23°C, aunque la sensación térmica podría sentirse más elevada, alcanzando hasta los 25°C. El cielo seguirá soleado y el viento continuará desde el norte, lo que ayudará a mantener una sensación relativamente agradable pese al incremento térmico.

El índice de rayos ultravioleta (UV) subirá a nivel medio, por lo que se recomienda comenzar a usar protección solar. Durante la tarde se registrará el punto más alto de temperatura. Alrededor de las 14:00 horas, Ciudad Obregón alcanzará hasta los 29°C, con sensación térmica cercana a los 27 grados. El viento cambiará hacia el noroeste y se mantendrá moderado, con rachas de hasta 22 kilómetros por hora.

Aunque el índice UV permanecerá en nivel medio, la recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, así como mantenerse bien hidratado. Hacia el final del día, el calor comenzará a ceder de forma gradual. Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá a unos 26°C, con cielo despejado y viento moderado proveniente del oeste. Ya por la noche, a partir de las 20:00 horas, el ambiente será más fresco, con temperaturas cercanas a los 19°c y vientos más suaves.

Finalmente, alrededor de las 23:00 horas, se espera que el termómetro marque aproximadamente 16 grados, con cielos despejados y viento casi imperceptible desde el noreste, cerrando el día con condiciones tranquilas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)