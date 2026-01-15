Clima en Sonora HOY 15 de enero: ¿Cuál es el pronóstico del tiempo de este JUEVES?

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este jueves 15 de enero de 2026, es importante que la población de Sonora revise cómo se comportará el clima a lo largo del día, ya que habrá contrastes marcados entre las primeras horas de la mañana, el ambiente de la tarde y el descenso nocturno de temperaturas. Aunque no se esperan lluvias, el frío matutino en algunas regiones, el calor vespertino y el viento en zonas costeras pueden influir en traslados y más actividades. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web especializado Meteored.m, durante la mañana el estado de Sonora presentará cielo parcialmente nublado a despejado y un ambiente que irá de fresco a templado en la mayor parte del territorio. En zonas serranas se prevé un clima muy frío, con posibles heladas al amanecer. Ciudades del norte y noreste, como Agua Prieta, Nogales y Magdalena de Kino, registrarán temperaturas mínimas bajas, con valores cercanos a 1, 3 y 4°C respectivamente.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

En el centro del estado, Hermosillo iniciará el día con alrededor de 14°C, mientras que en el sur, Ciudad Obregón y Guaymas rondarán mínimas entre los 13 y 14°C. El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. Durante la tarde, el ambiente se tornará más cálido e incluso caluroso, principalmente en el sur y noroeste del estado.

En municipios como Hermosillo y Ciudad Obregón, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 31°C, mientras que en San Luis Río Colorado y Caborca se esperan valores cercanos a los 28°C. En Puerto Peñasco el termómetro llegará alrededor de los 20 grados, y en zonas del noreste como Agua Prieta y Nacozari de García las máximas oscilarán entre los 19 y 20°C.

El cielo se mantendrá mayormente soleado y el viento continuará con rachas que podrían alcanzar hasta 30 kilómetros por hora, especialmente en regiones costeras.

Por la noche, el clima volverá a refrescar en todo Sonora. En el norte y la sierra, las temperaturas descenderán nuevamente a valores bajos, mientras que en el centro y sur se esperan condiciones más templadas. Hermosillo cerrará el día con temperaturas cercanas a los 14°C, Ciudad Obregón alrededor de los 13°C y Guaymas con valores similares. El cielo permanecerá despejado y el viento disminuirá su intensidad, generando condiciones más estables.

En general, Sonora vivirá un jueves sin lluvias, con frío matutino, calor por la tarde y un descenso térmico nocturno, por lo que se recomienda tomar precauciones ante los cambios de temperatura, especialmente en zonas serranas y durante las primeras horas del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)