Clima Hermosillo HOY jueves 15 de enero: Advierten MAÑANA fresca y TARDE calurosa

Hermosillo, Sonora.- Si tienes actividades programadas este jueves 15 de enero de 2026 en Hermosillo, conviene revisar con atención el pronóstico del tiempo antes de salir de casa. Aunque el día se mantendrá estable y sin lluvias, la combinación de mañanas frescas, un aumento marcado de temperatura al mediodía y la presencia de viento moderado puede influir en la forma en que se percibe el ambiente. ¡Aquí el reporte del clima para que tomes precauciones!

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la mañana de este jueves comenzará con cielo completamente despejado y temperaturas frescas. Desde las 5:00 y 6:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 15°C, con una sensación térmica similar. El viento será moderado del noreste, con rachas que podrían alcanzar entre 29 y 30 kilómetros por hora, lo que acentuará la sensación fresca durante las primeras horas.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Para las 8:00 de la mañana, el ambiente seguirá siendo templado, con 15°C, cielo soleado y vientos del noreste que se intensificarán ligeramente, con velocidades de hasta 33 kilómetros por hora. Hacia el final de la mañana, cerca de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a subir de forma notable hasta ubicarse alrededor de los 24°C, con sensación térmica igual.

El cielo permanecerá soleado y el índice de radiación UV alcanzará nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se permanece al aire libre durante periodos prolongados. Durante la tarde, Hermosillo vivirá el punto más caluroso del día. Alrededor de las 14:00 horas se espera una temperatura máxima cercana a los 30 grados, aunque la sensación térmica se ubicará ligeramente por debajo, en aproximadamente 28°C.

El cielo seguirá despejado y el viento del noreste disminuirá su intensidad, con rachas más moderadas. Para las 17:00 horas, el calor comenzará a ceder gradualmente, con temperaturas de alrededor de 29 grados y sensación térmica de 28, mientras el viento cambiará a dirección oeste y se presentará de forma más floja. Durante la noche, el ambiente será más agradable y fresco. A las 20:00 horas se prevé una temperatura cercana a los 23 grados, con cielo despejado y viento leve del noroeste.

Más tarde, hacia las 23:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 19 grados, con sensación térmica similar y viento flojo del noreste, condiciones que marcarán el cierre de un día estable y sin cambios bruscos.

Fuente: Tribuna del Yaqui