Colonia Itson contará con pavimentación con concreto hidráulico en Navojoa, anuncia Ayuntamiento

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) inició con la primera etapa de pavimentación de concreto hidráulico en la colonia Itson, específicamente sobre la calle Ramón Corona, una de las vialidades más afectadas durante cada temporada de lluvia.

Las autoridades informaron que, además de la rehabilitación de la carpeta asfáltica, también se realizarán adecuaciones en el subsuelo, como lo es la instalación de una nueva línea de agua potable, así como la red de drenaje.

Jesús Héctor Padilla Yepiz, secretario de Infraestructura Urbana en Navojoa, precisó que los trabajos se ubican sobre la calle Ramón Corona, entre las avenidas Aguascalientes y Chihuahua, frente al Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en la colonia del mismo nombre.

El funcionario municipal señaló que la obra consistirá en los mismos trabajos técnicos que se utilizan para la construcción de los cruceros de concreto en la ciudad, para garantizar una mayor durabilidad.

Básicamente, es lo mismo que hemos venido trabajando en los diferentes cruceros de la ciudad; en este caso, beneficiamos el tráfico de los estudiantes del Itson. Se le dio prioridad para hacer las correcciones debidas ante las malas condiciones de las calles que hay en ese y en otros puntos del sector", afirmó.

Padilla Yepiz manifestó que se decidió iniciar sobre la calle Ramón Corona debido al gran flujo vehicular que se registra en esa intersección por parte de la comunidad estudiantil del Itson y los vecinos del sector.

No es explícitamente de las más transitadas en la ciudad, pero lo es para toda la comunidad estudiantil; sabemos que el Itson tiene una gran población y en eso nos enfocamos para ayudarlos", puntualizó.

Las autoridades detallaron que durante los últimos tres meses, las cuadrillas de Obras Públicas y de Infraestructura Urbana han logrado abarcar más de seis mil 281.37 metros cuadrados de bacheo y pavimentación con concreto hidráulico, lo cual promete una solución duradera en la movilidad y seguridad de las calles en la ciudad.

