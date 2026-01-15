Empresa francesa impulsa la primera academia aeroespacial en Sonora y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy jueves 15 de enero, conoce que Alfonso Durazo informó que el Gobierno del Estado y una empresa francesa impulsarán la primera academia especializada en arneses y sistema de interconexión; esta academia aeroespacial ofrecerá una amplia gama de servicios que impulsarán el desarrollo de talento en Sonora.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Capibara ya llegó a Hermosillo; ya puede ser visitado

Tras varios días de gran expectativa por parte del público, el famoso ejemplar fue instalado oficialmente en su nuevo hogar, ubicado estratégicamente en el Centro Ecológico de Sonora; se ha convertido rápidamente en el centro de las miradas de las familias que visitan el recinto. El capibara es eminentemente social y pacífico, viviendo en grupos familiares que pueden superar los veinte individuos. Se comunican a través de una curiosa variedad de sonidos, desde silbidos hasta ladridos de advertencia.

Asesinan a motociclista en Ciudad Obregón; es familiar de la joven desaparecida

Durante la tarde del pasado miércoles 14 de enero, sujetos armados privaron de la vida a un motociclista en el fraccionamiento Los Patios, en Ciudad Obregón; versiones extraoficiales afirman que el hoy occiso, identificado como Alejandro 'N', era familiar de Nancy Gil López, mujer de 28 años desaparecida desde el pasado sábado 10 de enero en Cajeme. Incluso se presume que el hoy occiso participó en las manifestaciones frente al Centro Integral de Procuración de Justicia, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Empresa francesa impulsa la primera academia aeroespacial en Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que el Gobierno del estado y una empresa francesa impulsarán la primera academia especializada en arneses y sistema de interconexión; esta academia aeroespacial ofrecerá una amplia gama de servicios que impulsarán el desarrollo de talento en Sonora. "Entramos en una nueva etapa en el estado en la que grandes empresas internacionales están convencidas del potencial de Sonora para llegar a invertir y consolidar en nuestro territorio la expansión de su giro industrial; sin duda contamos con la mejor mano de obra, altamente capacitada, y un escenario ejemplar para el desarrollo y la generación de más empleos", expresó el gobernador.

