Lamarque Cano da banderazo de inicio a rehabilitación de calles en Ciudad Obregón en la colonia Villa California

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio el banderazo de arranque para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la calle Carbó, entre California e Ímuris, y de la calle Ímuris, entre Empalme y Carbó en la colonia Villa California.

Lamarque Cano se entrevistó con algunos de los vecinos del lugar, aclarando que esto es la continuación de trabajos para mejorar las condiciones de las vialidades, como los que se están terminando por la calle Querobabi.

Destacó que, en cuatro años, desde que llegó a la administración en 2021, se han recuperado más de tres millones de metros cuadrados en vialidades, detallando que, de esa cantidad, al menos el 50 por ciento incluye obras subterráneas de agua potable y drenaje.

El munícipe dijo a los vecinos que ha recorrido personalmente esa y prácticamente todas las colonias, conociendo realmente las problemáticas en cada rincón del municipio; sin embargo, lamentó que los recursos son insuficientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui