Listo el operativo de seguridad en Álamos para salvaguardar el FAOT

Álamos, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública en el Pueblo Mágico de Álamos se declaró lista para recibir a más de 100 mil visitantes en la nueva edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026.

José Valentín Gámez Granados, comisario de Seguridad Pública en Álamos, informó que la 'Ciudad de Los Portales' cuenta con un estado de fuerza de sólo 44 elementos, sin embargo; para esta edición del FAOT se contará con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, así como de la Comisaría de Seguridad Pública en Navojoa para resguardar la carretera y otros puntos estratégicos.

Va a ser muchísima gente, como todos los años, pero ya hemos tenido reuniones con nuestro presidente municipal y con los demás funcionarios, así como con la Mesa de Seguridad, para ver los operativos que tendremos para resguardar al visitante", puntualizó.

Las autoridades precisaron que por parte del Centro de Comando y Control (C2) se instalarán distintas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del Pueblo Mágico para tener una mayor vigilancia en caso de que se presente alguna emergencia y situación de conflicto.

Queremos que salgan bien las cosas, que las familias salgan y puedan acudir a pasar un rato agradable en Álamos… La recomendación será la de siempre, que no conduzcan bajo los efectos del alcohol y hagan caso a las recomendaciones de las autoridades de tránsito para evitar accidentes en la carretera", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui