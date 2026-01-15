Temperatura actual en Ciudad Obregón, Sonora: CLIMA para la MAÑANA, TARDE y NOCHE de HOY

Ciudad Obregón, Sonora.- Quienes viven o transitan por Ciudad Obregón este jueves 15 de enero de 2026 deberán considerar los contrastes de temperatura que se presentarán a lo largo del día. Aunque la jornada iniciará con ambiente fresco, el incremento térmico será notable conforme avancen las horas, por lo que elegir la ropa adecuada, planear actividades al aire libre y tomar precauciones ante la radiación solar será clave para evitar molestias. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos presentados en el portal web Meteored.mx, durante la mañana Ciudad Obregón registrará cielos completamente despejados y temperaturas frescas. Entre las 5:00 y 6:00 horas se esperan valores cercanos a los 14°C, con sensación térmica similar y viento flojo del noreste que oscilará entre los nueve y 19 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, alrededor de las 8:00 horas, el ambiente se tornará ligeramente más cálido, con 15°C y condiciones soleadas. Para las 11:00 horas, el termómetro subirá de forma considerable hasta alcanzar los 25°C, ya con sensación térmica equivalente y un índice de rayos ultravioleta (UV) medio, por lo que se recomienda protección básica contra el sol. Durante la tarde, el calor será más intenso.

Alrededor de las 14:00 horas se espera la temperatura máxima del día, cercana a los 30°C, aunque la sensación térmica se mantendrá ligeramente menor, en torno a los 28°C. El cielo permanecerá soleado y el viento soplará de moderado desde el oeste, con rachas de hasta 23 kilómetros por hora. Hacia las 17:00 horas, el ambiente comenzará a refrescar ligeramente, con temperaturas aproximadas de 27°C y sensación térmica de 26, manteniéndose el cielo despejado y el viento moderado.

Por la noche, Ciudad Obregón volverá a registrar un descenso progresivo de la temperatura. A las 20:00 horas se prevén alrededor de 20°C, con cielo despejado y viento flojo del oeste. Ya hacia las 23:00 horas, el termómetro bajará hasta los 18 grados, con viento leve del sureste y condiciones tranquilas, ideales para actividades nocturnas, aunque con ambiente más fresco.

¡Disfruta de tu jueves!

Fuente: Tribuna del Yaqui