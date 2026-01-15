UES presentan Modelo Educativo UES 5.0 para fortalecer la formación integral de estudiantes

Hermosillo, Sonora.- Con un enfoque de humanismo inteligente que coloca a la persona en el centro del aprendizaje y orienta la tecnología al bienestar social, el Gobierno de Sonora, a través de la Universidad Estatal de Sonora (UES), presentó el Modelo Educativo UES 5.0 en sus unidades académicas.

El modelo, denominado 'Humanismo inteligente para transformar el mundo', fortalece la formación integral de las y los estudiantes al articular el desarrollo humano, la ética, la innovación y el compromiso social, en congruencia con las necesidades actuales de Sonora y del país.

Durante su mensaje, la rectora de la UES, Martha Patricia Patiño Fierro, destacó que este nuevo enfoque académico parte de las fortalezas institucionales y de un amplio proceso de diálogo con actores académicos, empresariales y sociales, para consolidar una universidad pública con impacto territorial.

La educación 5.0 va más allá de incorporar tecnología; busca conectar el conocimiento con el bienestar humano, formar profesionistas con mirada social, ética y emprendedora, y fortalecer la vinculación entre educación, ciencia, sector productivo y comunidad", expresó la rectora.

El Modelo Educativo UES 5.0 impulsa la personalización del aprendizaje, el uso ético de la tecnología, la sostenibilidad y el trabajo colaborativo, con el objetivo de formar ciudadanas y ciudadanos capaces de resolver problemas en entornos complejos.

