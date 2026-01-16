Alfonso Durazo invita a familias de Hermosillo a registrarse en el programa de Vivienda para el Bienestar

Hermosillo, Sonora.- El programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido un arranque exitoso, con una alta participación de familias de Hermosillo, Sonora, que ya se han registrado para acceder a una vivienda digna.

Desde el jueves 15 de enero de 2026, cuando inició el proceso de registro, las y los hermosillenses han acudido a las sedes habilitadas, reflejando el interés y la confianza de la ciudadanía en este programa que ofrece viviendas a precios accesibles para familias de bajos ingresos que no cuentan con prestaciones sociales ni acceso a otros créditos.

#Sonora | Alfonso Durazo resalta que cientos de sonorenses se han beneficiado con la construcción de más de 12 mil viviendasuD83CuDFE0

Sonora fue el primer estado en arrancar el programa de 'Vivienda para el Bienestar' impulsado por Claudia SheinbaumuD83DuDC4F#SonoraSeTransforma #AlfonsoDurazo pic.twitter.com/V3NdXOIizN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 8, 2025

El gobernador Durazo Montaño destacó que este esfuerzo permitirá a Sonora avanzar de manera histórica en materia de vivienda, con un incremento del 77 por ciento en la construcción de casas, al pasar de 33 mil 800 a 60 mil viviendas proyectadas para el año 2030, beneficiando a familias de los 72 municipios del estado.

Reiteró la invitación a las y los sonorenses que aún no se han registrado a aprovechar esta oportunidad, subrayando que el acceso a una vivienda digna genera bienestar, estabilidad familiar y la justicia social.

El registro al Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que inició desde el jueves, continuará hasta el sábado 17 de enero, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en la Unidad Deportiva Ley 57 y Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara.

Los requisitos para participar son:

Tener un ingreso familiar mensual no mayor a dos salarios mínimos

No ser propietario de vivienda.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex o ISSFAM.

No haber recibido subsidios previos de vivienda por parte de la CONAVI.

Documentación a presentar original y copia:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

El registro debe realizarse personalmente por el o la solicitante en el día y horario establecidos. No se permite el registro a través de apoderado, representante o figura similar.

Los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi y en lugares estratégicos dentro del polígono de atención correspondiente.

