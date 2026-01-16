Ayuntamiento de Hermosillo: Anuncia el comienzo de la construcción del Cárcamo del Norte

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo compartió las primeras imágenes del arranque de la construcción del Cárcamo del Norte en la ciudad, un espacio que será para el esparcimiento familiar y deportivo para la formación de los nuevos talentos.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, desde su campaña política, anunció la construcción de este nuevo espacio que servirá para que los vecinos del norte de la ciudad cuenten con canchas deportivas que beneficien su esparcimiento, pero también para la promoción deportiva.

La zona comprende 15 hectáreas en las que se invertirán alrededor de 160 millones de pesos y contará con canchas de básquetbol, béisbol, fútbol, voleibol y otros deportes, así como un espacio para correr y caminar, con iluminación total para las familias. Aunque el arranque de la obra se dio desde diciembre del 2025, lleva un buen avance, pues ya se aplanó el terreno y comenzarán con los trabajos de pavimentación del lugar.

El Cárcamo del Norte contará también con la siembra de árboles y vegetación de la región, para crear un pulmón verde más en la ciudad, que sea para los vecinos de Pueblitos y las colonias aledañas, ante el crecimiento que tiene la zona de la ciudad. También se tendrá iluminación como la de los corredores y andadores seguros que se han realizado en las colonias de la ciudad con el presupuesto CRECES, a fin de que los vecinos se sientan seguros en sus instalaciones.

La obra, que tendrá una inversión total de 160 millones de pesos, será financiada con recursos propios del Ayuntamiento de Hermosillo y se planea entregar a finales del 2027 o principios del 2028, para que quede como patrimonio de los hermosillenses.

