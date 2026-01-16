Ayuntamiento de Hermosillo invita a aprovechar el descuento en pago de Predial 2026

Hermosillo, Sonora.- Una invitación a aprovechar las últimas semanas para obtener el 15 por ciento de descuento por pronto pago del Predial 2026, vigente al 31 de enero, realizó Yazmina Anaya Camargo. La directora de Ingresos de la Tesorería Municipal explicó que este beneficio se ofrece para facilitar el cumplimiento de esta obligación de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal pone a disposición diversas opciones de consulta y pago, entre ellas WhatsApp al 662 347 4870, la página web www.hermosillo.gob.mx, la aplicación móvil HermosilloGob, así como los 13 centros de atención de Tesorería, bancos, practicajas BBVA y tiendas de autoservicio.

Anaya Camargo dijo que, con estas facilidades, el Ayuntamiento de Hermosillo reafirma su compromiso de brindar alternativas accesibles y ágiles para que la ciudadanía cumpla con sus contribuciones, las cuales se traducen en más obras y mejores servicios para la ciudad.

Además del descuento por pronto pago, el Ayuntamiento de Hermosillo aplicará un 50 por ciento de descuento en Predial 2026 a contribuyentes que pertenezcan a grupos vulnerables, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Este beneficio está dirigido a jubilados y pensionados, personas mayores de 60 años o con discapacidad, menores en situación de orfandad, viudas y viudos y madres solteras.

?¡Empieza el 2026 con todo! ?



Aprovecha el 15% de descuento por pronto pago de tu Predial 2026, del 1 al 31 de enero. ??



Recuerda que puedes consultar y pagar por WhatsApp (662) 347 4870 o en https://t.co/XBd1826O7w. uD83DuDCF2



¡Cumplir es fácil! uD83DuDC4C pic.twitter.com/OEwUO64q8R — Tesorería de Hermosillo (@tesoreriahmo) January 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui