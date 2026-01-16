Ciudad Obregón lanza campaña 'Viajemos Seguras' para proteger a mujeres en el transporte público

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de la Mujer en el municipio de Cajeme ha emprendido una campaña de concientización e información denominada 'Viajemos Seguras', a fin de que las féminas que son usuarias del transporte público se sientan seguras durante sus traslados.

Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la dependencia, Marina Herrera Ortiz, quien manifestó que dichas acciones están encaminadas a la colocación de calcomanías por medio de las cuales se les informa y orienta a las mujeres cómo proceder en caso de acoso o algún tipo de violencia.

Estoy contenta porque estamos continuando con un programa especial instruido por nuestro alcalde Javier Lamarque Cano para atender la seguridad de las mujeres; también agradezco a Reynaldo Castillo que nos da la oportunidad de estar aquí con los y las taxistas para realizar esta pega de calcas", afirmó la funcionaria.

Herrera Ortiz agregó que el programa 'Viajemos Seguras' contempla la capacitación de los conductores en temas relacionados con la violencia de género, para que estén en condiciones de atender problemas vinculados con los distintos tipos de violencia y que conozcan los derechos de las mujeres.

Al respecto, el presidente de la Fundación Carlos A. Madrazo, Reynaldo Castillo López, quien representa a diferentes grupos de taxistas, hizo un llamado a las usuarias del transporte de alquiler a denunciar cualquier caso de acoso o violencia.

También indicó que en las calcomanías que fueron colocadas en las unidades, las usuarias pueden tener acceso a los números de emergencia para interponer los reportes correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui