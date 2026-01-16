Ciudad Obregón refuerza esfuerzos contra la fiebre manchada con esterilizaciones y prevención

Ciudad Obregón, Sonora.- Jesús María Espinoza Castillo, director de Salud Municipal de Cajeme, señaló que se deben unir esfuerzos para dar una mayor batalla a la enfermedad de la fiebre manchada o rickettsia.

Aunque el año 2025 mostró una reducción de casos a nivel estatal en comparación con 2024, la letalidad se mantuvo alta, situación que obliga a reforzar la prevención desde los hogares.

Dentro de las actividades para la prevención de la rickettsia por parte de Salud Municipal, realizamos las esterilizaciones, logrando disminuir la sobrepoblación animal y con ello reducir el porcentaje de vectores que pueden ser fomento para que la garrapata se transporte", señaló.

Destacó que en 2025 se realizaron mil 594 esterilizaciones gratuitas y la desparasitación a mil 444 mascotas y animales callejeros, los mismos que son la prioridad del Centro de Protección y Bienestar Animal.

Señaló la importancia de mantener patios y viviendas limpias, libres de maleza y basura, así como mantener la higiene en las mascotas, dándoles baños y desparasitación regular a los animalitos en casa.

Los síntomas

Fiebre elevada que no se controla, dolor de cabeza intenso, malestar general, erupción cutánea que comienza generalmente en tobillos y muñecas, misma que se extiende al resto del cuerpo. Se genera una costra de color oscuro en la zona de la picadura de garrapata, incluso requiriendo atención médica inmediata para evitar graves complicaciones.

Según los informes semanales de la Secretaría de Salud de Sonora, hasta la actualización de la semana epidemiológica número 53, en 2025 se confirmaron 141 casos de rickettsiosis en la entidad, de los cuales 54 derivaron en fallecimientos, para una letalidad del 37 por ciento. Hermosillo fue el municipio más afectado, concentrando el mayor porcentaje de casos confirmados, registrando 62 durante el 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui