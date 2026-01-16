Clima en Hermosillo HOY 16 de enero: Pronostican VIERNES de mañana fresca y tarde cálida

Hermosillo, Sonora.- El comportamiento del clima puede influir directamente en la rutina diaria, desde los trayectos matutinos hasta las actividades de la tarde. Este viernes 16 de enero de 2026, Hermosillo presentará un día con cambios graduales en el ambiente, por lo que conocer el pronóstico completo ayudará a tomar precauciones ante el contraste entre las temperaturas frescas de la mañana y el calor moderado que se desarrollará conforme avance el día.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, para este viernes se prevén condiciones mayormente estables en la capital sonorense, con predominio de cielo despejado durante las primeras horas y presencia de nubosidad parcial por la tarde, sin probabilidad de lluvia. Durante la mañana, el ambiente será fresco. Desde las 05:00 horas, la temperatura rondará los 16°C, con cielo despejado y una sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

El viento será ligero del noreste, con rachas que podrían alcanzar entre los 10 y 19 kilómetros por hora. Para las 06:00 y 08:00 horas, el termómetro se mantendrá cerca de los 15°C, con condiciones soleadas y viento moderado del noreste, lo que reforzará la sensación fresca, especialmente para quienes inician actividades temprano. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, se espera un aumento significativo en la temperatura.

Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro alcanzará los 24°C, con cielo parcialmente cubierto entre nubes y claros y un índice de rayos ultravioleta (UV) en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protección solar si se permanecerá al aire libre. Para las 14:00 horas, el ambiente será más cálido, con temperaturas cercanas a los 29 grados y una sensación térmica aproximada de 27°C, acompañadas de viento moderado del oeste.

Durante la tarde-noche, el clima comenzará a refrescar de forma gradual. A las 17:00 horas, se prevé una temperatura de 28°C, con cielo parcialmente nuboso y viento moderado. Conforme avance la noche, alrededor de las 20:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 22°C, con cielo entre nubes y claros y viento del noroeste. Para el cierre del día, a las 23:00 horas, se espera cielo despejado y una temperatura cercana a los 18°C, con viento ligero del este, generando un ambiente más fresco y estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)