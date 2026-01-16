Clima en Sonora HOY 16 de enero: Conagua ALERTA frío por la mañana y calor moderado por la tarde

Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora tendrá este viernes 16 de enero condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con contrastes térmicos marcados entre la mañana y la tarde, especialmente entre las zonas serranas, el norte y el sur de la entidad. Conocer cómo evolucionará el clima a lo largo del día permitirá a la población tomar precauciones, principalmente ante el frío matutino y el aumento de temperatura durante la tarde. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, en el transcurso del día se mantendrá un cielo medio nublado a despejado en gran parte del estado, sin pronóstico de lluvias. Durante las primeras horas de la mañana, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte de Sonora, mientras que en zonas serranas se espera un clima muy frío, con posibles heladas.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Municipios del norte y noreste, como Nogales, Agua Prieta y Nacozari, registrarán temperaturas mínimas que oscilarán entre los 3 y 7°C, mientras que en áreas como San Luis Río Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco las mínimas se mantendrán entre 9 y 11 grados. En la zona centro, Hermosillo iniciará el día con temperaturas cercanas a los 14°C, con cielo parcialmente despejado, mientras que poblaciones como Magdalena de Kino y Caborca presentarán amaneceres frescos, con valores mínimos por debajo de los 10 grados.

En la región sur, Ciudad Obregón, Guaymas y Huatabampo comenzarán la jornada con temperaturas que rondarán entre los 12 y 13°C, manteniendo un ambiente fresco durante las primeras horas. Para la tarde, se espera un aumento generalizado de la temperatura. El ambiente será templado en la mayor parte de Sonora, con condiciones más cálidas hacia el centro y sur del estado. Se prevén máximas cercanas a los 30°C en Hermosillo y Ciudad Obregón, mientras que Guaymas alcanzará alrededor de 25 grados.

En el norte, localidades como San Luis Río Colorado y Sonoyta podrían registrar temperaturas entre los 27 y 28 grados, con cielo mayormente despejado y radiación solar moderada. Durante la noche, el clima volverá a refrescar gradualmente en todo el estado, con cielos despejados y descenso térmico más notorio en zonas del norte y la sierra. El viento se mantendrá del norte y noroeste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar los 30 km/h en zonas costeras.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)