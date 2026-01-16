Colectores de drenaje en Navojoa muestran avance de rehabilitación del 60 por ciento, informa Ayuntamiento

Navojoa, Sonora.- El alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, y la directiva del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), realizaron un recorrido por los distintos colectores de drenaje en la ciudad para dar a conocer el avance que se tiene en la rehabilitación de su colapso.

Durante el recorrido, el director general del Oomapasn, Artidoro Lagarda Yescas, informó que se han detectado al menos seis colectores de drenaje colapsados, lo cual ocasiona que las aguas negras busquen salida en las calles de la ciudad o incluso al interior de los hogares.

Por su parte, Elías Retes precisó que los seis colectores colapsados son Centenario, Sonora, Nogalitos, Tesia y dos más en la colonia Tierra Blanca. Sin embargo, en una primera etapa de rehabilitación se decidió atender tres de ellos, mientras se adquiere más maquinaria para agilizar los trabajos.

Estamos supervisando varios colectores, como lo son el Centenario, Nogalitos y bulevar Sonora, obras trascendentales que van a venir a cambiar la calidad de vida de muchos navojoenses… Seguiremos trabajando en las prioridades para poder resolver todos los problemas que nunca se atendieron en el pasado", señaló.

Aunque son obras muy minuciosas y complicadas de realizar debido a su extensión y profundidad, el munícipe manifestó que algunos de ellos ya se encuentran a sólo 40 por ciento de concluir, lo cual ayudará a mejorar el flujo de aguas negras en los sectores afectados.

El colector Centenario presenta un 60 por ciento de avance, con la instalación de tubería de 36 pulgadas, contemplando una rehabilitación de aproximadamente 120 metros… Los trabajos incluyen pozos de visita, así como tomas de agua potable y descargas domiciliarias, acciones que permitirán mejorar de fondo el sistema de drenaje y los servicios en la zona", puntualizó.

Por ello las autoridades pidieron paciencia a la ciudadanía, asegurando que los trabajos de rehabilitación de los colectores son de carácter urgente para evitar que los afloramientos de drenajes se conviertan en un riesgo para la salud pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui