El amor está en el aire: Centro Ecológico de Hermosillo busca pareja para su recién llegado capibara

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de que su recién llegada capibara no permanezca solo, el Centro Ecológico en Hermosillo, Sonora, busca traer una pareja para el ejemplar; las autoridades estatales ya se encuentran en la búsqueda.

El comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), Carlos Ernesto Zatarain Gonzalez, mencionó que el capibara es macho, además de que existe la instrucción de conseguirle una hembra para que forme pareja, esto, para que permita mejorar su bienestar.

Centro Ecológico en Hermosillo, Sonora, busca pareja para su recién llegada capibara

Además de comunicar, el capibara ya se encuentra adaptado a su entorno después de pasar exitosamente el periodo de cuarentena; incluyo que el ejemplar nació en cautiverio, por lo que ya está familiarizado con este tipo de manejo.

Aunque comúnmente se piensa que los capibaras deben vivir en grandes grupos, en este caso se busca iniciar con la integración de una pareja hembra. "Nosotros, a instrucción del gobernador Alfonso Durazo, de que pronto le consigamos la novia, la parejita", mencionó el comisionado.

A pesar de que ya se cuentan con avances para identificar al ejemplar que podría llegar a convertirse en la pareja del capibara, aún no se han dado a conocer más detalles. Argumento, Zatarain, que el Centro Ecológico de Sonora opera como una unidad de manejo ambiental, lo que hace posible enfocarse en proyectos como la conservación y reproducción de las especies.

Te recordamos que el horario que maneja el Centro Ecológico de Sonora para abrir sus puertas al público es de miércoles a domingo de 8:00 a 15:00 horas.

#Hermosillo | A partir del miércoles estará en exhibición el Capibara del Centro Ecológico en Hermosillo uD83DuDC3E pic.twitter.com/lIuaSDptlS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui