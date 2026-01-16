El tiempo Ciudad Obregón: ¿Cuál es el pronóstico del CLIMA para HOY viernes 16 de enero?

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima puede marcar la diferencia al planear traslados, actividades al aire libre o incluso la forma de vestir durante el día. Este viernes 16 de enero de 2026, Ciudad Obregón tendrá contrastes claros entre la mañana y la tarde, por lo que es importante conocer cómo evolucionará el tiempo a lo largo del día para tomar precauciones, sobre todo ante los cambios de temperatura y la exposición al sol. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico del portal web Meteored.mx, este viernes se espera un día mayormente estable, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia en Ciudad Obregón, aunque con variaciones térmicas que se harán notar conforme avancen las horas. Durante la mañana, el ambiente será fresco. Desde las primeras horas del día, alrededor de las 05:00 y 06:00 horas, el termómetro se mantendrá cerca de los 14°C, con cielo despejado y una sensación térmica similar.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

El viento soplará de forma ligera desde el noreste, con velocidades estimadas entre los seis y 12 kilómetros por hora, lo que contribuirá a una sensación fresca pero sin condiciones adversas. Hacia las 08:00 horas, el cielo permanecerá soleado y la temperatura seguirá alrededor de los 14°C, ideal para quienes salen temprano a trabajar o estudiar. Para la tarde, el incremento de temperatura será notable.

Alrededor de las 11:00 horas, se espera que el termómetro alcance los 25°C, con una sensación térmica cercana a los 26°C y cielo completamente soleado. El viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniéndose flojo. Hacia las 14:00 horas se presentará el punto más cálido del día, con temperaturas que rondarán los 29 grados y una sensación térmica de 28°C, acompañadas de un índice UV medio, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.

Durante la tarde-noche, el ambiente comenzará a refrescar gradualmente. A las 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente hasta los 28 grados, todavía con condiciones soleadas. Para las 20:00 horas, el cielo seguirá despejado y el termómetro bajará a los 21 grados, con viento ligero del oeste. Finalmente, al cierre del día, alrededor de las 23:00 horas, se prevé una temperatura cercana a los 18°C, con viento flojo del sureste, lo que marcará una noche fresca y tranquila.

En general, Ciudad Obregón tendrá un viernes sin lluvias, con cielo despejado y contrastes térmicos entre la mañana fresca y una tarde calurosa, por lo que se recomienda hidratarse, usar protección solar durante las horas centrales del día y considerar ropa ligera por la tarde. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)