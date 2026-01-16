Listo operativo de seguridad en Álamos para el FAOT,  Presentan Modelo Educativo UES 5.0: Esto y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy viernes 16 de enero, conoce que la Secretaría de Seguridad Pública en el Pueblo Mágico de Álamos se declaró lista para recibir a más de 100 mil visitantes en la nueva edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Presentan Modelo Educativo UES 5.0

El Gobierno de Sonora, a través de la Universidad Estatal de Sonora (UES), presentó el Modelo Educativo UES 5.0; el modelo, denominado 'Humanismo inteligente para transformar el mundo', fortalece la formación integral de las y los estudiantes al articular el desarrollo humano, la ética, la innovación y el compromiso social. El modelo, denominado 'Humanismo inteligente para transformar el mundo', fortalece la formación integral de las y los estudiantes al articular el desarrollo humano, la ética, la innovación y el compromiso social, en congruencia con las necesidades actuales de Sonora y del país.

Anuncian inversión para reactivar acuario del Centro Ecológico de Sonora

El comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), Carlos Ernesto Zatarain, informó que se autorizó una inversión de cinco millones de pesos para la reactivación del acuario del Centro Ecológico de Sonora, el cual ha estado inactivo desde hace varios años. Se autorizó una inversión de 5 millones de pesos para la reactivación del acuario del Centro Ecológico de Sonora, el cual estuvo sin operar desde hace varios años, informó Carlos Ernesto Zatarain.

Listo operativo de seguridad en Álamos para el FAOT

La Secretaría de Seguridad Pública en el Pueblo Mágico de Álamos se declaró lista para recibir a más de 100 mil visitantes en la nueva edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026; se contará con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, así como de la Comisaría de Seguridad Pública en Navojoa para resguardar puntos estratégicos. Las autoridades precisaron que por parte del Centro de Comando y Control (C2) se instalarán distintas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del Pueblo Mágico para tener una mayor vigilancia en caso de que se presente alguna emergencia y situación de conflicto.

Fuente: Tribuna del Yaqui