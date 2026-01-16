Reclutan a jóvenes de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos para convertirse en policías

Navojoa, Sonora.- La Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora (USP) inició con las rutas de reclutamiento en los municipios de la región del Mayo, en busca de formar nuevos elementos para las corporaciones municipales.

Tras visitar los municipios de Huatabampo y Etchojoa, este viernes 16 de enero de 2026 estuvieron en el municipio de Navojoa, donde ofrecieron información a los jóvenes interesados en forjar una carrera en Seguridad Pública, mientras que este sábado personal de la USP acudirá al Palacio Municipal del Pueblo Mágico de Álamos.

Los requisitos serán tener entre 18 y 35 años de edad, cartilla de servicio militar liberada, no haber sido destituido como servidor público y aprobar los procesos de evaluación de control y confianza. Para mayor información pusieron a disposición el teléfono 662 184 3400.

Las autoridades precisaron que esta oportunidad de estudio ayudará a los municipios del sur de Sonora a reducir los rezagos en su estado de fuerza con personal joven mejor preparado.

En el caso de Navojoa, el comisario Lázaro Ariel Parra Portillo manifestó que se autorizaron trámites para la futura contratación de 50 nuevos policías preventivos, luego de que el año pasado se diera de baja a 44 oficiales que no aprobaron sus exámenes de control y confianza.

Fuente: Tribuna del Yaqui