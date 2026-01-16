SEC Sonora entrega material didáctico y deportivo a docentes de Educación Física

Hermosillo, Sonora.- Con una inversión de seis millones de pesos, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), entregó material didáctico-deportivo a docentes de Educación Física de escuelas públicas de nivel básico.

En total, se distribuyeron mil 504 paquetes para las y los maestros que laboran en planteles de preescolar, educación especial, primaria, secundaria y telesecundaria, donde fortalecerán el desarrollo integral del alumnado a través de la promoción de hábitos de vida activa y saludable.

El titular de la SEC en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, destacó que, más allá de la inversión económica, el verdadero valor no está en la cifra, sino en el impacto que tendrá en miles de estudiantes que encontrarán en el deporte un espacio seguro, formativo y motivador.

Durante la entrega del material, subrayó la labor y el compromiso diario de las maestras y maestros de Educación Física, quienes, con creatividad y vocación, convierten un balón, una cuerda o un cono en una herramienta de aprendizaje y de vida.

Enfatizó que invertir en Educación Física es apostar en salud física y emocional, además de contribuir a los esfuerzos del gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum para prevenir adicciones, fortalecer la convivencia escolar y apostarle a una juventud más fuerte, más sana y solidaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui