"Seguiremos legislando a ras de suelo": Heriberto Aguilar Castillo al rendir su informe de resultados

Guaymas, Sonora.- "Porque esa es nuestra convicción y nuestro compromiso, seguiremos legislando a ras de suelo, siempre de cara con el pueblo de Sonora y de México, dándoles siempre buenas cuentas", expresó el senador Heriberto Aguilar Carrillo.

Al rendir su informe de resultados ante un Auditorio Cívico Municipal hasta el tope, el legislador sonorense, oriundo de este puerto, refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas que favorezcan a los que menos tienen, siempre predicando con el humanismo mexicano.

Sostuvo que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad con el pueblo, "porque la ley siempre debe servir al pueblo, no servirse de ella". Destacó el trabajo legislativo que ha desarrollado siempre pensando en las mayorías, apoyando las reformas constitucionales que representan un avance y desarrollo para el país.

Aguilar Castillo hizo especial alusión a la Reforma Ferroviaria, que traerá de nuevo el ferrocarril a Sonora, lo que representará un transporte moderno, eficiente y económico, que podrá ser utilizado por todos en general. Asimismo, la Reforma Electoral, la de Transparencia, la Reforma Judicial, entre otras más que representan avance para la nación.

Al inicio del evento se proyectó un video dando cuenta de su actividad legislativa y social, y otro con el mensaje del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, que por motivos ajenos a su voluntad le impidieron estar en el informe. Presentes estuvieron la senadora Lorenia Valles; la alcaldesa Karla Córdoba; el diputado federal por el 04 distrito, Ramón Flores; así como diputados locales, funcionarios estatales e invitados especiales.

#Sonora | El senador de la República por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, rinde su informe de resultado a ras de suelo ante un Auditorio Cívico Municipal completamente lleno, en Guaymas uD83CuDFDD?? pic.twitter.com/utPjrO0Ycz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui