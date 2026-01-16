Solicitará el IEE Sonora ampliación presupuestal de 11 mdp en este 2026

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) solicitará una ampliación presupuestal de 11 millones de pesos para el financiamiento de sus actividades ordinarias.

El consejero presidente, Nery Ruiz Arvizu, señaló que, ante la reducción de 100 millones de pesos, el presupuesto aprobado por el Congreso de Sonora impacta en la compra de insumos para el próximo proceso electoral que inicia en septiembre de este 2026.

"El impacto que tiene y lo vimos nosotros en consejo general, lo vimos consejeras y consejeros con las áreas, impactamos esencialmente varios rubros, el principal tiene que ver con la adquisición anticipada de material electoral, que era lo que veníamos haciendo de manera común, previa al año electoral", señaló Ruiz Arvizu.

Se aprobó enviar el proyecto de ampliación a la Secretaría de Hacienda para poder operar de forma ordinaria este 2026.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del día de HOY uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/bO2FMd1NdN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui