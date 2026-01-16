Supervisan avances en obras del Malecón de Playa El Cochórit y Malecón de Huatabampito en Sonora

Empalme, Sonora.- Dos de los proyectos que impulsa el Gobierno del Estado para 2026 son el Malecón de Playa El Cochórit, en Empalme, que registra un avance del 73 por ciento, y la segunda etapa del Malecón de Huatabampito, en Huatabampo, con un 70 por ciento de avance, obras que se encuentran programadas para concluirse durante el presente año.

Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, junto a Alejandra Castro, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), realizaron una supervisión para constatar el avance físico de ambos proyectos, como parte del seguimiento puntual del Gabinete de Infraestructura a las obras impulsadas por el gobernador Durazo.

En el municipio de Empalme, el Malecón Turístico de El Cochórit presenta un avance físico del 73 por ciento, con una inversión de 27.2 millones de pesos en su primer tramo, que contempla la construcción del malecón y vialidad, andadores, plataformas y escalinatas de acceso a la playa.

Por su parte, la segunda etapa del Malecón de Huatabampito, en Huatabampo, registra un avance del 70 por ciento y una inversión de 13 millones de pesos, destinada a la construcción de módulos de servicios sanitarios, carriles de desaceleración, áreas de sombra y espacios de convivencia familiar, que complementan la primera etapa del malecón.

Estamos en el sur de Sonora supervisando las obras que nuestro gobernador @AlfonsoDurazo impulsa este 2026 para seguir transformando nuestro estado.



Desde el Gabinete de Infraestructura, junto a mi amiga Alejandra Castro, secretaria de SIDUR, revisamos el malecón del Cochórit,… pic.twitter.com/Cg4BlO3FAD — Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui