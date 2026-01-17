Ayuntamiento de Navojoa entrega constancias y toma protesta a nuevos comisarios rurales

Navojoa, Sonora.- Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, realizó la entrega de constancias de mayoría, así como la toma de protesta de los ocho nuevos comisarios rurales, quienes serán una extensión del gobierno municipal en las comunidades más alejadas.

El alcalde informó que los ocho comisarios nuevos son los siguientes: Félix Guadalupe Flores Murillo, en San Ignacio Cohuirimpo; Rodrigo Barreras Figueroa en Rosales; José Ramón Enríquez Arguelles en Pueblo Mayo y Claribel Escamilla Moreno en Tesia.

Además de Paul Geovanni Salas Villalobos en Fundición; Manuel de Jesús Esquer Osuna en Camoa; Pedro Lerma Lugo en Bacabachi y Damaris Eunice Aguilar Piña en Masiaca.

Elías Retes refrendó a los triunfadores todo el apoyo y colaboración institucional del Ayuntamiento e instó a desempeñar su nuevo cargo con responsabilidad, sumando a competidores y todos los residentes de los poblados rurales para lograr un mejor desarrollo a favor de su comunidad.

Tenemos una deuda histórica con las comunidades rurales y este año vienen muchas cosas buenas para ello, más que el año pasado", subrayó el munícipe.

No obstante, reconoció el gran trabajo hecho por la Comisión Especial para la elección de comisarios integrada por regidores, así como el respeto mostrado entre los candidatos contendientes y todos los colaboradores que formaron parte de la logística y sobre todo de la organización de la jornada electoral.

