Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, destacó que buscará tener una mayor coordinación con el Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco), a fin de atraer mayor inversión al municipio de Cajeme.

El líder de los industriales dio a conocer que, para tal objetivo, es necesario crear las condiciones para que tanto en otros municipios, estados o países, tomen en cuenta a la región para la instalación de nuevas fuentes de empleo.

Con el Consejo de Promoción Económica, seguiremos trabajando en la promoción del municipio y en la búsqueda de oportunidades de inversión aquí en el local", expresó el encargado del mencionado organismo industrial.

Canacintra busca mayor coordinación con Copreco para atraer inversiones a Cajeme.

También comentó que existe un notable interés por parte de algunos desarrolladores por seguir adelante con los proyectos de los nuevos parques industriales; sin embargo, destacó que la incertidumbre que prevalece actualmente en la región en materia de desarrollo económico puede ser una limitante para la atracción de inversiones.

Sí hay todavía ese interés por trabajar en parques industriales; yo creo que lo que se tendría también que hacer es que el gobierno local, pues también permita y apoye que estos desarrollos se hagan con el menor costo posible de apertura, dando facilidades, facilitando los trámites y asegurando el suministro de recursos que se requiere para ello", indicó.

Fernández Jaramillo dijo que entre los aspectos que se deben garantizar para la llegada de nuevas empresas a los nuevos parques industriales está asegurar el buen estado de las vialidades, contar con buena infraestructura hidráulica, hacer las gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que la energía les llegue adecuadamente y mantener una comunicación abierta y directa entre los promotores de la inversión, como es el caso de Copreco.

Fuente: Tribuna del Yaqui