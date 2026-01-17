Casas abandonadas, un problema social que crece en Esperanza y en otras zonas de Cajeme

Cajeme, Sonora.- Como en muchos sectores del municipio de Cajeme, uno de los problemas sociales a los que más hacen referencia los ciudadanos es el de las casas que se encuentran en estado de abandono.

De acuerdo a vecinos de las colonias de Ciudad Obregón, el hecho de que las casas se encuentren deshabitadas ocasiona que algunos vecinos o personas que no son los propietarios de las viviendas las invadan. Además, las conviertan en basureros clandestinos e incluso como un refugio para llevar a cabo acciones indebidas.

El asunto del área suburbana del municipio no es ajeno a esta problemática; tal es el caso de la comisaría municipal de Esperanza, en donde esta situación es recurrente, según lo explicó el titular de dicha demarcación, Ricardo Rodríguez Moreno.

Pues aquí en la comisaría hay muchas casas abandonadas que son utilizadas por gente que está en una condición deplorable, podríamos decir, pues manejan estupefacientes, los consumen por lo regular y gente en estado de abandono también, y muchas casas están siniestradas, quemadas, llenas de escombro", destacó.

Las casas abandonadas en Cajeme generan invasiones, inseguridad y basureros clandestinos.

El funcionario municipal dio a conocer que, aunque ellos quisieran atender ese problema, no pueden hacerlo debido a que los inmuebles son propiedad privada. Eso les impide sacar a los invasores o sellarlas para efecto de que nadie se introduzca en ellas, porque estaría incurriendo en una falta.

Nosotros como Ayuntamiento no podemos ingresar a esos domicilios; lo que hacemos es reportarlos al Ayuntamiento, el Ayuntamiento busca al propietario y le hace un requerimiento para que arregle ese espacio y que se encuentre bien; si no lo hace, se hace acreedor a una sanción", explicó Rodríguez Moreno.

Agregó que en materia de seguridad, en Esperanza hacen falta recursos para realizar rondines de vigilancia; sin embargo, comentó que los elementos de Seguridad Pública comisionados en este sector realizan bien su trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui