Durazo asegura entrega oportuna de uniformes escolares; amplían tiempo para actualizar tallas

Hermosillo, Sonora.- Por instrucción del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se amplió el plazo para la captura y actualización de tallas en la plataforma Yoremia, con la finalidad de poder asegurar que todas y todos lo estudiantes del estado pueden tener acceso a sus uniformes escolares gratuitos de manera adecuada y oportuna. Dicha plataforma registra, al día de hoy, un importante avance del 62 por ciento.

Se estima que el gobierno encabezado por Durazo Montaño ha destinado más de mil 384 millones de pesos para la entrega gratuita de un millón 700 mil paquetes de uniformes escolares, esto en los 72 municipios de la entidad. Con lo anterior, se refuerza una política pública orientada al fortalecimiento de la educación pública y al respaldo directo de la economía de las familias sonorenses.

En lo respecta al ciclo escolar 2025–2026, el Gobierno de Sonora asignó un presupuesto de 316 millones de pesos para la entrega de uniformes escolares gratuitos, con lo cual se benefició a más de 440 mil estudiantes de educación básica, mismo que fueron entregados para el arranque del ciclo, el pasado 1 de septiembre de 2025.

El gobierno de Alfonso Durazo prioriza que cada estudiante de educación básica reciba su paquete de uniforme gratuito.

El mandatario estatal destacó que los paquetes de uniformes escolares cuentan con un diseño enfocado a cubrir las necesidades de cada nivel educativo, contemplando prendas cómodas y funcionales para el preescolar, primaria y secundaria. El jefe del Ejecutivo estatal también indicó que su administración mantiene el compromiso de fortalecer los apoyos educativos, con el firme objetivo de reducir las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de aprendizaje.

La extensión de este periodo para la actualización de tallas permitirá a madres, padres y tutores mayor margen para completar o corregir la información. Esto tiene como finalidad garantizar que las prendas sean entregadas de acuerdo con las necesidades de cada estudiante y que ningún beneficiario quede excluido del programa.

Las madres, padres o tutores deben acceder a yoremia.gob.mx, en el apartado de registro de tallas de uniformes escolares, ingresar la CURP del estudiante y los datos de la persona tutora, registrar las tallas de cada prenda y del calzado considerando el crecimiento futuro, y finalmente, cargar una fotografía de una identificación oficial del tutor para completar el trámite.

De manera complementaria, para el ciclo escolar 2025–2026 el Gobierno de Sonora también distribuyó más de tres millones de libros de texto gratuitos para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y educación especial, reforzando una política integral de apoyo a la educación en el estado.

En Sonora creemos en la educación como motor de transformación.

Hoy somos líderes en infraestructura universitaria, con más espacios para que miles de jóvenes se formen, crezcan y cumplan sus sueños.#SonoraSeTransforma #TierraDeOportunidades pic.twitter.com/NXm9jgVktE — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui