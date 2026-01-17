En Hermosillo, Natanael Cano se suma a Doctor Sonrisas para apoyar a niñas y niños con cáncer

Hermosillo, Sonora.- La Fundación Doctor Sonrisas recibió la visita de Natanael Cano en las instalaciones de Toc Tock – Bienvenido a Casa, un espacio diseñado para brindar acompañamiento con calidez, dignidad y esperanza a niñas y niños con cáncer infantil, así como a sus familias.

El encuentro se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, y representó un momento significativo para la comunidad que forma parte de esta red de apoyo social y emocional.

Durante la visita, Natanael Cano realizó un recorrido por las diferentes áreas de Toc Tock, conociendo de primera mano el trabajo que se realiza para ofrecer un refugio de descanso, escucha y contención emocional a las familias que permanecen largos periodos cerca del Hospital Infantil. Este espacio se ha consolidado como un lugar seguro donde la empatía, la cercanía humana y la solidaridad se convierten en pilares fundamentales para afrontar procesos complejos de salud.

En el marco del encuentro, el artista recibió un reconocimiento por el donativo otorgado a la fundación, el cual fue entregado por Nacho Miranda, director de Fundación Doctor Sonrisas filial Hermosillo, como muestra de agradecimiento por su sensibilidad, generosidad y compromiso social.

Doctor Sonrisas tiene como misión transformar momentos de tristeza y dolor en experiencias de alegría, esperanza y resiliencia, acompañando a niñas y niños con cáncer infantil y a sus familias durante uno de los procesos más difíciles de sus vidas. A través del juego, la risa y la cercanía humana, la fundación recuerda que el apoyo emocional también es una forma de sanar.

Gracias a este donativo, la organización podrá continuar impulsando actividades recreativas.

El respaldo del cantante Natanael Cano, envía un mensaje poderoso a la sociedad: cuando el talento y la influencia se ponen al servicio de una causa social, la esperanza puede llegar mucho más lejos y más en esta labor en pro de menores que necesitan de apoyos.

Este apoyo fortalecerá el acompañamiento emocional y social a más de 1,200 personas anuales.

Fuente: Tribuna del Yaqui