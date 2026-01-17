Gobierno de Sonora refrenda su apoyo para fortalecer al sector ganadero de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo refrenda su respaldo al sector ganadero de Hermosillo, una actividad estratégica del sector primario que genera empleo y sustento a miles de familias de la capital del estado.

Célida López Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), destacó en la LXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Hermosillo que el Gobierno de Sonora reconoce la importancia de la producción pecuaria, que incluye porcinos, avícolas, huevo y leche, y que mantiene a la entidad como un referente nacional por su capacidad productiva y su vocación ganadera.

Durante la asamblea, los asociados aprobaron la continuidad de Javier Astiazarán Garibay al frente de la AGL Hermosillo; se destacó que, pese al cierre de la frontera, el sector ha demostrado fortaleza, organización y capacidad de respuesta para enfrentar uno de los retos más complejos de los últimos años.

Estas acciones forman parte del impulso al sector pecuario que realiza el Gobierno de Sonora a través de la Sagarhpa, en coordinación con el Gobierno de México, mediante programas de mejoramiento genético, financiamiento y proyectos de infraestructura.

Gobierno de Sonora respalda al sector ganadero de Hermosillo.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, fue reconocido por su liderazgo, temple y capacidad de gestión, así como por el trabajo coordinado que impulsa junto a su equipo en favor del gremio.

Durante la asamblea se destacó el avance de proyectos estratégicos como el Centro Integral Ganadero, además de apoyos para la repoblación del hato, créditos para la engorda de ganado y acciones permanentes para fortalecer la sanidad animal en la entidad.

Subrayó que la relación institucional construida entre el Gobierno de Sonora y la Unión Ganadera Regional ha permitido avanzar en soluciones concretas para atender necesidades prioritarias como pozos y abrevaderos, alimento para el ganado, maquinaria y raspado de caminos.

López Cárdenas reiteró el compromiso de trabajar en unidad durante el inicio de las asambleas ganaderas 2026, reconociendo el esfuerzo de productores y organizaciones que, con su trabajo diario, fortalecen la economía, la sanidad y el desarrollo del campo sonorense.

Se llevó a cabo la LXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui